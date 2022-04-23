"Не ставайте інструментом". Залужний закликав блогерів не оцінювати бойові дії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Звертаю увагу, що в соціальних мережах періодично з'являється інформація, яка використовується ворогом для нанесення втрат Збройним силам України. Військове керівництво не надає жодної важливої інформації про поточні операції. Я в черговий раз закликаю всіх, особливо блогерів з великими аудиторіями, утриматися від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів", - зазначив Залужний.

За його словами, тільки військове керівництво володіє всією повнотою інформації і використовує її для відбиття агресії.

"Запорукою успішного знищення противника є нерозповсюдження цієї інформації. Вірте Збройним силам України. Ми робимо свою роботу. У нас потужний, підступний і безжальний ворог, який використовує будь-що для нанесення нам втрат. Не ставайте інструментом в його руках", - додав Залужний.