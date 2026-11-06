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"Не спрацювало проти Трампа, не спрацює й зі мною": Гегсет про свій імпічмент

03:04 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Юлія Маловічко
"Не спрацювало проти Трампа, не спрацює й зі мною": Гегсет про свій імпічмент Фото: очільник Пентагону Піт Гегсет (Getty Images)
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Міністр оборони США Піт Гегсет відкинув загрозу імпічменту, назвавши відповідну ініціативу політичними ігрищами. Він заявив, що спроби усунути його з посади не матимуть успіху, як і попередні спроби імпічменту президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

За словами глави Пентагону, ініціаторами кампанії проти нього є невдоволений конгресмен-республіканець Томас Массі та його однодумці з Демократичної партії.

Гегсет назвав їхні дії політичним театром і звинуватив опонентів у спробах знищити політичних противників замість того, щоб зосередитися на власній політиці.

"Невдоволений конгресмен, який зазнав поразки, разом зі своїми союзниками-демократами висунув проти мене фіктивні статті імпічменту, так само як вони двічі намагалися зробити це з президентом Трампом", - заявив міністр.

Він також додав, що опоненти вдаються до таких кроків через відсутність результатів у власній політиці.

"Їхня одержимість політичними виставами, замаскованими під владу, спонукає їх намагатися знищити своїх опонентів. Усе це - політика особистого знищення", - сказав Гегсет.

Водночас глава Пентагону висловив упевненість, що загроза імпічменту йому не загрожує.

"Це не спрацювало проти президента Трампа і не спрацює зі мною. Можете бути в цьому впевнені", - наголосив він.

Чому Гегсету загрожує імпічмент

Ініціатором процедури імпічменту є республіканець Томас Массі. Він заявив, що планує повторно внести відповідну резолюцію до Палати представників після повернення конгресменів до роботи наступного тижня.

Массі вже намагався запустити цю процедуру у вересні. Тоді він представив вісім статей імпічменту, в яких звинуватив Гегсета, зокрема, у порушенні Конституції та федерального законодавства.

Серед претензій - проведення військових операцій без дозволу Конгресу, незаконні удари по суднах, які підозрюють у причетності до наркотрафіку, а також порушення правил ведення війни.

Однак тоді Палата представників не проголосувала за резолюцію: спікер Майк Джонсон достроково завершив пленарну роботу перед перервою в засіданнях.

Питання імпічменту знову загострилося після проміжних виборів у США, на яких демократи здобули контроль над обома палатами Конгресу. Новий склад законодавчого органу розпочне роботу в січні.

Сам Дональд Трамп раніше заявив, що має намір залишити Гегсета на посаді міністра оборони, попри заклики до його звільнення.

Однак ЗМІ, з посиланням на свої джерела, писали, що Трамп телефонував своїм радникам з приводу того, чи варто Гегсету піти з посади.

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