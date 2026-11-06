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"Не сработало против Трампа, не сработает и со мной": Хегсет о своем импичменте

03:04 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
"Не сработало против Трампа, не сработает и со мной": Хегсет о своем импичменте Фото: глава Пентагона Пит Хегсет (Getty Images)
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Министр обороны США Пит Хегсет отверг угрозу импичмента, назвав соответствующую инициативу политическими игрищами. Он заявил, что попытки отстранить его от должности без успеха, как и предыдущие попытки импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

По словам главы Пентагона, инициаторами кампании против него являются недовольный конгрессмен-республиканец Томас Масси и его единомышленники из Демократической партии.

Хегсет назвал их действия политическим театром и обвинил оппонентов в попытках уничтожить политических противников, вместо того чтобы сосредоточиться на собственной политике.

"Недовольный потерпевший поражение конгрессмен вместе со своими союзниками-демократами выдвинул против меня фиктивные статьи импичмента, так же как они дважды пытались сделать это с президентом Трампом", - заявил министр.

Он также добавил, что оппоненты предпринимают такие шаги из-за отсутствия результатов в собственной политике.

"Их одержимость политическими представлениями, замаскированными под власть, побуждает их пытаться уничтожить своих оппонентов. Все это – политика личного уничтожения", – сказал Хегсет.

В то же время глава Пентагона выразил уверенность, что угроза импичмента ему не угрожает.

"Это не сработало против президента Трампа и не сработает со мной. Можете быть в этом уверены", – подчеркнул он.

Почему Хегсету грозит импичмент

Инициатором процедуры импичмента является республиканец Томас Масси. Он заявил, что планирует повторно внести соответствующую резолюцию в Палату представителей по возвращении конгрессменов в работу на следующей неделе.

Масси уже пытался запустить эту процедуру в сентябре. Тогда он представил восемь статей импичмента, обвинивших Хегсета, в частности, в нарушении Конституции и федерального законодательства.

Среди претензий – проведение военных операций без разрешения Конгресса, незаконные удары по судам, подозреваемым в причастности к наркотрафику, а также нарушение правил ведения войны.

Однако тогда Палата представителей не проголосовала за резолюцию: спикер Майк Джонсон досрочно завершил пленарную работу перед перерывом на заседаниях.

Вопрос импичмента снова обострился после промежуточных выборов в США, на которых демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса. Новый состав законодательного органа приступит к работе в январе.

Сам Дональд Трамп ранее заявил, что намерен оставить Хегсета в должности министра обороны, несмотря на призывы к его увольнению.

Однако СМИ, со ссылкой на свои источники, писали, что Трамп звонил по телефону своим советникам по поводу того, стоит ли Хегсету уйти с должности.

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