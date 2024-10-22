"Не склалося". "Шахтар" ледь не продав Судакова в Італію, новий топ-претендент на горизонті

22-річний хавбек міг змінити чемпіонат України на італійську Серію A. Функціонер "Шахтаря" в контексті розмови про перспективних футболістів пригадав перемовини з тамтешнім "Наполі", що не увінчалися успіхом.

"Ним цікавиться "Манчестер Сіті", за ним спостерігають й інші англійські клуби. Півроку тому ми вели переговори про трансфер із "Наполі", але не склалося. Я впевнений, що кілька клубів зроблять йому пропозиції під час трансферного вікна", – заявив Палкін.

Гендиректор "гірників" назвав дві наступні футбольні перлини, які "Шахтар", вочевидь, прагнутиме розвинути та вигідно продати до Європи. Після Судакова вітчизняний гранд чекатиме на інтерес до бразильців Кевіна та Гомеса. Обидва коштували чемпіону України по 12 млн євро.

Судаков пробився до першої команди "Шахтаря" восени 2020-го. Загалом хавбек провів 112 поєдинків за "гірників" у всіх турнірах, у яких забив 27 голів і віддав 20 результативних передач. Цьогоріч він став чемпіоном України з донеччанами.

"Шахтар" у сезоні 2024/25

Команда Маріно Пушіча посередньо стартувала в Прем'єр-лізі. Наразі "гірники" мають в активі 19 очок після десяти турів.

"Шахтар" після розгрому полтавської "Ворскли" (5:0) програв житомирському "Поліссю" (0:1). Далі поступився "Олександрії" (3:4) після мінімальної перемоги над київським "Лівим Берегом". Матч 5-го туру проти "Кривбаса" з Кривого Рогу "гірники" не дограли через повітряну тривогу, а в наступному розгромили львівські "Карпати" (5:2).

Після нульової нічиєї з італійською "Болоньєю" в Лізі чемпіонів "Шахтар" розтрощив київську "Оболонь" (4:0) в чемпіонаті України. Утім, у 8-му турі підопічні Пушіча розписали нічию з рівненським "Вересом" (1:1). Після фіаско з "Аталантою" із Бергамо на євроарені (0:3) стався розгром черкаського ЛНЗ у Прем'єр-лізі (5:1) та мінімальна перемога над "Колосом" із Ковалівки.