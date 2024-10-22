"Не сложилось". "Шахтер" едва не продал Судакова в Италию, новый топ-претендент на горизонте

22-летний хавбек мог сменить чемпионат Украины на итальянскую Серию A. Функционер "Шахтера" в контексте разговора о перспективных футболистах вспомнил не увенчавшиеся успехом переговоры с тамошним "Наполи".

"Им интересуется "Манчестер Сити", за ним наблюдают и другие английские клубы. Полгода назад мы вели переговоры о трансфере с "Наполи", но не сложилось. Я уверен, что несколько клубов сделают ему предложения во время трансферного окна", – заявил Палкин.

Гендиректор "горняков" назвал две следующие футбольные жемчужины, которые "Шахтер", очевидно, будет стремиться развить и выгодно продать в Европу. После Судакова отечественный гранд будет ждать интереса к бразильцам Кевина и Гомеса. Оба стоили чемпиону Украины по 12 млн евро.

Судаков пробился в первую команду "Шахтера" осенью 2020 года. В общей сложности хавбек провел 112 поединков за "горняков" во всех турнирах, в которых забил 27 голов и отдал 20 результативных передач. В этом году он стал чемпионом Украины с дончанами.

"Шахтер" в сезоне 2024/25

Команда Марино Пушича посредственно стартовала в Премьер-лиге. В настоящее время "горняки" имеют в активе 19 очков после десяти туров.

"Шахтер" после разгрома полтавской "Ворсклы" (5:0) проиграл житомирскому "Полесью" (0:1).Далее уступил "Александрии" (3:4) после минимальной победы над киевским "Левым Берегом". Матч 5-го тура против "Кривбасса" из Кривого Рога "горняки" не доиграли из-за воздушной тревоги, а в следующем разгромили львовские "Карпаты" (5:2).

После нулевой ничьей с итальянской "Болоньей" в Лиге чемпионов "Шахтер" разбил киевскую "Оболонь" (4:0) в чемпионате Украины. Впрочем, в 8-м туре подопечные Пушича расписали ничью с ровненским "Вересом" (1:1). После фиаско с "Аталантой" из Бергамо на евроарене (0:3) состоялся разгром черкасского ЛНЗ в Премьер-лиге (5:1) и минимальная победа над "Колосом" из Ковалевки.