"Не пускати в Україну": ставлення до "звичайних" росіян та білорусів різко погіршилося

Як зазначають соціологи, протягом 25 років ставлення до росіян та білорусів було найкращим, а соціальна дистанція найменшою після українців, вони займали 2 та 3 місце за соціальною відстанню після українців.

Соціальна відстань до росіян - жителів Росії у 6,39 при максимумі 7 (7 - "не пускав би в Україну") вища ніж до будь-якої етнічної групи за 28 років вимірювання соціальної дистанції. З 2018 року вона зросла більше, ніж для інших груп.

Дещо нижча, але теж дуже висока відстань до білорусів - жителів Білорусі - 5,34 (25% готові бачити білорусів лише як туристів, а 43% взагалі не пускали би в Україну). Соціальна відстань також значно зросла у порівнянні з 2018 роком.

Суттєво погіршилося також ставлення до росіян і білорусів, що мешкають в Україні.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 7-13 вересня 2022 року серед 2000 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.