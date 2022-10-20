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"Не пускати в Україну": ставлення до "звичайних" росіян та білорусів різко погіршилося

Фото: росіян та білорусів не хочуть пускати в Україну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У вересні 2022 року серед усіх етнічних груп українці найгірше ставляться до росіян та білорусів. Найменша соціальна дистанція до україномовних і до російськомовних українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМІС.

Як зазначають соціологи, протягом 25 років ставлення до росіян та білорусів було найкращим, а соціальна дистанція найменшою після українців, вони займали 2 та 3 місце за соціальною відстанню після українців.

Соціальна відстань до росіян - жителів Росії у 6,39 при максимумі 7 (7 - "не пускав би в Україну") вища ніж до будь-якої етнічної групи за 28 років вимірювання соціальної дистанції. З 2018 року вона зросла більше, ніж для інших груп.

Дещо нижча, але теж дуже висока відстань до білорусів - жителів Білорусі - 5,34 (25% готові бачити білорусів лише як туристів, а 43% взагалі не пускали би в Україну). Соціальна відстань також значно зросла у порівнянні з 2018 роком.

Суттєво погіршилося також ставлення до росіян і білорусів, що мешкають в Україні.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 7-13 вересня 2022 року серед 2000 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, опитування Соціологічної групи "Рейтинг" у серпні показало подальше погіршення ставлення українців до жителів Росії та Білорусі. До росіян негативно ставляться 81% опитаних (у квітні 2022 - 69%, у квітні 2021 - 41%), 14% - нейтрально, тільки 3% - позитивно.

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