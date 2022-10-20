"Не пускать в Украину": отношение к "обычным" русским и белорусам резко ухудшилось

Как отмечают социологи, в течение 25 лет отношение к русским и белорусам было наилучшим, а социальная дистанция наименьшей после украинцев, они занимали 2 и 3 место по социальному расстоянию после украинцев.

Социальная дистанция к русским - жителям России в 6,39 при максимуме 7 (7 - "не пускал бы в Украину") выше, чем к любой этнической группе за 28 лет измерения социальной дистанции. С 2018 года она выросла больше, чем для других групп.

Несколько более низкое, но тоже очень высокая дистанция к белорусам - жителям Беларуси - 5,34 (25% готовы видеть белорусов только как туристов, а 43% вообще не пускали бы в Украину). Социальное расстояние также значительно выросло по сравнению с 2018 годом.

Существенно ухудшилось также отношение к русским и белорусам, проживающим в Украине.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 7-13 сентября 2022 среди 2000 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.