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"Не пускать в Украину": отношение к "обычным" русским и белорусам резко ухудшилось

Фото: русских и белорусов не хотят пускать в Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В сентябре 2022 года среди всех этнических групп украинцы хуже всего относятся к русским и белорусам. Наименьшая социальная дистанция к украиноязычным и русскоязычным украинцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КМИС.

Как отмечают социологи, в течение 25 лет отношение к русским и белорусам было наилучшим, а социальная дистанция наименьшей после украинцев, они занимали 2 и 3 место по социальному расстоянию после украинцев.

Социальная дистанция к русским - жителям России в 6,39 при максимуме 7 (7 - "не пускал бы в Украину") выше, чем к любой этнической группе за 28 лет измерения социальной дистанции. С 2018 года она выросла больше, чем для других групп.

Несколько более низкое, но тоже очень высокая дистанция к белорусам - жителям Беларуси - 5,34 (25% готовы видеть белорусов только как туристов, а 43% вообще не пускали бы в Украину). Социальное расстояние также значительно выросло по сравнению с 2018 годом.

Существенно ухудшилось также отношение к русским и белорусам, проживающим в Украине.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 7-13 сентября 2022 среди 2000 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, опрос Социологической группы "Рейтинг" в августе показал дальнейшее ухудшение отношения украинцев к жителям России и Беларуси. К россиянам негативно относятся 81% опрошенных (в апреле 2022 - 69%, в апреле 2021 - 41%), 14% - нейтрально, только 3% - положительно.

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