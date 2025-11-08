"Не проїхав і 10 км": росіяни скаржаться на поломки своїх танків-їжаків

У РФ, як і в Україні, для захисту танків від дронів створюють захисні споруди. Однак російська конструкція, що робить танк схожим на їжака, навпаки, ламає техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express .

Видання зазначило, що нещодавно російські Т-80БВМ і Т-72БЗМ були помічені із захистом, з яким "машина стає схожою на їжака".

Після цього один із російських танкістів поскаржився, що такі важкі захисні конструкції негативно впливають на експлуатацію танків.

Зокрема, в інтерв'ю одному з російських ресурсів його запитали, як громіздкі конструкції на кшталт "сараєподібних" або "волохатих" танків впливають на ходову машини. У відповідь росіянин сказав, що якщо ходова такі навантаження витримує, то з трансмісією виходить інша ситуація.

"В іншій роті зробили цар-мангал із тросів, так він і 10 км не проїхав, як відмовила одна бортова. Так що навантаження дуже велике на вузли і вони реально в рази швидше виходять з ладу", - сказав танкіст армії РФ.

При цьому, якщо робити такі конструкції від башти, а не від корпусу, то це вже буде негативно впливати на роботу башти танка.