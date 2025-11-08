ua en ru
"Не проїхав і 10 км": росіяни скаржаться на поломки своїх танків-їжаків

Субота 08 листопада 2025 21:18
"Не проїхав і 10 км": росіяни скаржаться на поломки своїх танків-їжаків Фото: захист від дронів на одному з танків РФ (t.me/mag_vodogray)
Автор: Едуард Ткач

У РФ, як і в Україні, для захисту танків від дронів створюють захисні споруди. Однак російська конструкція, що робить танк схожим на їжака, навпаки, ламає техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.

Видання зазначило, що нещодавно російські Т-80БВМ і Т-72БЗМ були помічені із захистом, з яким "машина стає схожою на їжака".

Після цього один із російських танкістів поскаржився, що такі важкі захисні конструкції негативно впливають на експлуатацію танків.

Зокрема, в інтерв'ю одному з російських ресурсів його запитали, як громіздкі конструкції на кшталт "сараєподібних" або "волохатих" танків впливають на ходову машини. У відповідь росіянин сказав, що якщо ходова такі навантаження витримує, то з трансмісією виходить інша ситуація.

"В іншій роті зробили цар-мангал із тросів, так він і 10 км не проїхав, як відмовила одна бортова. Так що навантаження дуже велике на вузли і вони реально в рази швидше виходять з ладу", - сказав танкіст армії РФ.

При цьому, якщо робити такі конструкції від башти, а не від корпусу, то це вже буде негативно впливати на роботу башти танка.

Нагадаємо, кілька місяців тому командир полку "Ахіллес" Юрій Федоренко повідомив, що росіяни на Куп'янському напрямку випробовують нові способи маскування від дронів.

"Росіяни застосовують спеціальні плащі та костюми, які особливо ефективні вночі. За останні півроку вони сильно просунулися в матеріалах, і з деяких дронів їх майже не видно. Часом доводиться застосовувати боєприпаси, щоб змусити їх видати себе", - повідомив він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські дрони можуть тепер досягати цілей на відстані до 1000 км, що істотно змінює географію війни.

Російська Федерація Війна в Україні Дрони
