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"Не просто деблокада территории". У Зеленского назвали еще одну составляющую победы Украины

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Победа Украины в войне не означает только освобождение временно захваченных населенных пунктов. Важно также дать начало трансформации политической системы России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка во время телемарафона.

"Я считаю, что победой для Украины было бы, например, начало внутренней трансформации политической системы России. Россия никогда не станет демократической страной, это надо понимать, конструктивно они выглядят по-другому, чем мы, чем кто-либо в Европе", - сказал он.

По словам Подоляка, после начала трансформации политической системы Россия "сконцентрируется на своих внутренних войнах, и у Украины будет 20 лет, чтобы выстроить границы с РФ".

Советник главы ОПУ считает, что за это время наше государство должно переориентироваться на другие страны с точки зрения экономики и увеличить армию, что Россия больше не повторила вторжение.

"Вот для чего я хочу, чтобы победой для нас была не просто деблокада территории, а чтобы началась трансформация политической системы. А трансформация в России начнется только когда они получат проигрыш, а не ситуационную победу. Даже уничтоженный Мариуполь они считают это победой", - объяснил Подоляк.

Напомним, ранее Подоляк заявил, что Кремль хочет лишить Украину поддержки Запада, поэтому распространяет фейковые нарративы.

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