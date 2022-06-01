"Не просто деблокада території". У Зеленського назвали ще одну складову перемоги України

"Я вважаю, що перемогою для України була б, наприклад, початок внутрішньої трансформації політичної системи Росії. Росія ніколи не стане демократичною країною, це треба розуміти, конструктивно вони виглядають по-іншому, ніж ми, чим будь-хто в Європі", - сказав він.

За словами Подоляка, після початку трансформації політичної системи Росія "сконцентрується на своїх внутрішніх війнах, і в України буде 20 років, щоб вибудувати кордони з РФ".

Радник голову ОПУ вважає, що за цей час наша держава повинна переорієнтуватися на інші країни з точки зору економіки і збільшити армію, що Росія більше не повторила вторгнення.

"Ось для чого я хочу, щоб перемогою для нас була не просто деблокада території, а щоб почалась трансформація політичної системи. А трансформація в Росії почнеться тільки коли вони отримають програш, а не ситуаційну перемогу. Навіть знищений Маріуполь вони вважають це перемогою", - пояснив Подоляк.