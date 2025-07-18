"Не просили воювати від нашого імені". В Орбана оскандалилися заявою про Україну

У Будапешті вважають, що оборона України від російських окупантів ніяк не впливає на безпеку Угорщини.
Про це заявив радник прем'єра Угорщини Балаж Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.
За його словами, Європа "не повинна захищатися за допомогою України", тому що Угорщина не хоче "конфронтації з Росією".
"Натомість слід посилити європейські збройні сили, щоб у разі потреби ми могли захистити себе", - додав він.
Чиновник також не погодився з твердженням, що Україна у війні з Росією бореться і за безпеку Європи.
"Українці борються за себе, і вони мають на це право. Але це не стосується нашої безпеки, ми ніколи не просили їх битися від нашого імені. Ми не хочемо конфронтації з Росією", - додав він.
Тому, за його словами, глава угорського уряду Віктор Орбан намагався переконати президента України Володимира Зеленського, що "час не на його боці" і необхідно "прагнути до угоди".
Крім того, Балаж Орбан заявив, що НАТО не варто побоюватися нападу з боку Росії, оскільки альянс "набагато сильніший" за РФ.
Нагадаємо, чиновники країн Заходу вже неодноразово попереджали про загрозу нападу Росії на НАТО.
Зокрема, командувач силами НАТО в Європі генерал Алекс Грінкевич заявляв, що Європа і США мають максимум 2,5 року, щоб підготуватися до війни з Китаєм і Росією.
Він уточнив, що лідер КНР Сі Цзіньпін може змусити Росію напасти на НАТО, щоб відвернути увагу Заходу. Водночас сам Китай може атакувати Тайвань.
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