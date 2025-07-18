"Не просили воевать от нашего имени". У Орбана оскандалились заявлением об Украине

По его словам, Европа "не должна защищаться с помощью Украины", потому что Венгрия не хочет "конфронтации с Россией".

"Вместо этого следует усилить европейские вооруженные силы, чтобы в случае необходимости мы могли защитить себя", - добавил он.

Чиновник также не согласился с утверждением, что Украина в войне с Россией борется и за безопасность Европы.

"Украинцы сражаются за себя, и они имеют на это право. Но это не касается нашей безопасности, мы никогда не просили их сражаться от нашего имени. Мы не хотим конфронтации с Россией", - добавил он.

Поэтому, по его словам, глава венгерского правительства Виктор Орбан пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского, что "время не на его стороне" и необходимо "стремиться к сделке".

Кроме того, Балаж Орбан заявил, что НАТО не стоит опасаться нападения со стороны России, поскольку альянс "намного сильнее" РФ.