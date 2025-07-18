Часу обмаль: командувач сил НАТО б'є на сполох через наближення війни з Китаєм та РФ

Європа та США повинні активно готуватися до майбутньої війни проти Китаю та Росії. Оскільки китайський лідер Сі Цзіньпін обов'язково змусить Росію атакувати НАТО, коли збереться напасти на Тайвань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нового командувача силами НАТО в Європі генерала Алекса Гринкевича, яку опублікувало видання Bild .

Гринкевич вважає, що Європейський Союз та США мають максимум два з половиною роки, щоб підготуватися до війни проти Росії та Китаю. Генерал вважає, що 2027 рік стане роком великої кризи.

На думку Гринкевича, Сі Цзіньпін, плануючи напад на Тайвань, буде шукати шляхи відволікання уваги США та НАТО від Тихоокеанського регіону. Таким шляхом може стати атака Росії на країни Альянсу.

Оскільки російський диктатор Володимир Путін сателіт Китаю, Сі змусить Кремль напасти на Європу. А сам спробує атакувати Тайвань, поки НАТО та США будуть відбивати російський наступ.

"ЄС та США мають лише 18 місяців, щоб підготуватися до глобального військового конфлікту з Китаєм та Росією", - резюмувало видання.