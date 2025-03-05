"Не продаємось". Прем'єр Гренландії відреагував на зазіхання Трампа

Зазіхання на Гренландію

Під час першого терміну на посаді президента Трамп вже висловлював зацікавленість у придбанні Гренландії.

Після меседжів під час другого терміну король Данії Фредерік Х змінив королівський герб, зробивши на ньому більш помітними Гренландію і Фарерські острови.

Як писали ЗМІ, такі висловлювання Трампа можуть бути викликані політикою протидії Російській Федерації (РФ) і Китаю.

Вчора ж, 4 березня, Трамп звернувся до мешканців Гренландії й заявив, що Штати підтримують їх, якщо вони вирішать приєднатись до складу США.

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