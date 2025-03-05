"Не продаемся". Премьер Гренландии отреагировал на посягательства Трампа

Посягательство на Гренландию

Во время первого срока на посту президента Трамп уже выражал заинтересованность в приобретении Гренландии.

После месседжей во время второго срока король Дании Фредерик Х изменил королевский герб, сделав на нем более заметными Гренландию и Фарерские острова.

Как писали СМИ, такие высказывания Трампа могут быть вызваны политикой противодействия Российской Федерации (РФ) и Китаю.

Вчера же, 4 марта, Трамп обратился к жителям Гренландии и заявил, что Штаты поддерживают их, если они решат присоединиться в состав США.

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