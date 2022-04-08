"Не прекратится в ближайшие дни". Макрон заявил, что война в Украине будет длительной

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что война в Украине будет продолжительной. Он посоветовал не рассчитывать на скорое окончание конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Макрона французскому телеканалу RTL .

"Не прекратится в ближайшие дни", - заявил Макрон.

При этом он раскритиковал парламентариев партии "Национальный фронт" (главного оппонента Макрона), которые проигнорировали голосование за введение санкции против России.

"Я отметил виновное отсутствие всех парламентариев Национального фронта в Европейском парламенте, когда дело доходит до санкций против России, что показывает вам двусмысленность некоторых, несмотря на войну", - отметил Макрон.