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"Не прекратится в ближайшие дни". Макрон заявил, что война в Украине будет длительной

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что война в Украине будет продолжительной. Он посоветовал не рассчитывать на скорое окончание конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Макрона французскому телеканалу RTL.

"Не прекратится в ближайшие дни", - заявил Макрон.

При этом он раскритиковал парламентариев партии "Национальный фронт" (главного оппонента Макрона), которые проигнорировали голосование за введение санкции против России.

"Я отметил виновное отсутствие всех парламентариев Национального фронта в Европейском парламенте, когда дело доходит до санкций против России, что показывает вам двусмысленность некоторых, несмотря на войну", - отметил Макрон.

Напомним, ранее Макрон выступил за продолжение диалога с Владимиром Путиным.

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Война России против УкраиныЭммануэль МакронФранция