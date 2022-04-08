"Не припиниться в найближчі дні". Макрон заявив, що війна в Україні буде тривалою

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що війна в Україні буде тривалою. Він порадив не розраховувати на швидке закінчення конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Макрона французькому телеканалу RTL .

"Не припиниться в найближчі дні", - заявив Макрон.

При цьому він розкритикував парламентаріїв партії "Національний фронт" (головного опонента Макрона), які проігнорували голосування за введення санкції проти Росії.

"Я відзначив винну відсутність всіх парламентаріїв Національного фронту в Європейському парламенті, коли справа доходить до санкцій проти Росії, що показує вам двозначність деяких, незважаючи на війну", - зазначив Макрон.