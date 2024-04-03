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"Не повинні допускати сірих зон". Польща, Франція та Німеччина застерігають від поступок Путіну

Фото: Радослав Сікорський, Стефан Сежурне та Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі застерегли від "політики поступок" щодо російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Вторгнення Росії в Україну довело, що така політика була б "наївною", наголосили міністерка закордонних справ Німеччини Анналіна Бербок та її колеги Стефан Сежурне і Радослав Сікорський. 

"Щоб у Європі був мир, російський імперіалізм має бути зупинений. Ми не можемо допустити жодних "сірих зон", тому що Путін розглядає їх як запрошення до підриву територіальної цілісності й суверенітету, проведення уявних ліній на карті та, зрештою, до застосування військової сили", - ідеться в заяві глав МЗС. 

Вони зазначили, що повномасштабне вторгнення в Україну також довело, що політика поступок щодо Росії в надії на те, що вона зможе повернути мир або стабільність на континент, наївна.

"Саме тому європейські союзники мають узяти на себе справедливу частку колективного тягаря НАТО і продемонструвати готовність узяти на себе більшу відповідальність за оборону Європи", - йдеться в заяві.

При цьому наголошується, що міцний трансатлантичний зв'язок "залишається основою нашої безпеки, і ми, європейці, маємо усунути деякі з найнагальніших недоліків, які стали болісно очевидними останніми місяцями та роками: прогалини в потенціалі, готовність наших сил, виробничі потужності, логістика, стандартизація та оперативна сумісність".

 

Підштовхування України до переговорів із РФ

Після зустрічі з українським президентом глава Туреччини РеджепЕрдоган запропонував провести "мирний" саміт за участю України та РФ. Український лідер Володимир Зеленський відкинув таку пропозицію та запросив Туреччину взяти участь у Глобальному саміті миру, ініційованому Україною.

При цьому лідер німецького СДПН Ларс Клінгбайль заявляв, що наразі немає підстав для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні.

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