"Не повинні допускати сірих зон". Польща, Франція та Німеччина застерігають від поступок Путіну

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі застерегли від "політики поступок" щодо російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Вторгнення Росії в Україну довело, що така політика була б "наївною", наголосили міністерка закордонних справ Німеччини Анналіна Бербок та її колеги Стефан Сежурне і Радослав Сікорський.
"Щоб у Європі був мир, російський імперіалізм має бути зупинений. Ми не можемо допустити жодних "сірих зон", тому що Путін розглядає їх як запрошення до підриву територіальної цілісності й суверенітету, проведення уявних ліній на карті та, зрештою, до застосування військової сили", - ідеться в заяві глав МЗС.
Вони зазначили, що повномасштабне вторгнення в Україну також довело, що політика поступок щодо Росії в надії на те, що вона зможе повернути мир або стабільність на континент, наївна.
"Саме тому європейські союзники мають узяти на себе справедливу частку колективного тягаря НАТО і продемонструвати готовність узяти на себе більшу відповідальність за оборону Європи", - йдеться в заяві.
При цьому наголошується, що міцний трансатлантичний зв'язок "залишається основою нашої безпеки, і ми, європейці, маємо усунути деякі з найнагальніших недоліків, які стали болісно очевидними останніми місяцями та роками: прогалини в потенціалі, готовність наших сил, виробничі потужності, логістика, стандартизація та оперативна сумісність".
Після зустрічі з українським президентом глава Туреччини РеджепЕрдоган запропонував провести "мирний" саміт за участю України та РФ. Український лідер Володимир Зеленський відкинув таку пропозицію та запросив Туреччину взяти участь у Глобальному саміті миру, ініційованому Україною.
При цьому лідер німецького СДПН Ларс Клінгбайль заявляв, що наразі немає підстав для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні.
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