"Не должны допускать серых зон". Польша, Франция и Германия предостерегают от уступок Путину

Вторжение России в Украину доказало, что такая политика была бы "наивной", подчеркнули министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и ее коллеги Стефан Сежурне и Радослав Сикорский.

"Чтобы в Европе был мир, российский империализм должен быть остановлен. Мы не можем допустить никаких "серых зон", потому что Путин рассматривает их как приглашение к подрыву территориальной целостности и суверенитета, проведению воображаемых линий на карте и, в конечном итоге, к применению военной силы", - говорится в заявлении глав МИД.

Они отметили, что полномасштабное вторжение в Украину также доказало, что политика уступок по отношению к России в надежде на то, что она сможет вернуть мир или стабильность на континент, наивна.

"Именно поэтому европейские союзники должны взять на себя справедливую долю коллективного бремени НАТО и продемонстрировать готовность взять на себя большую ответственность за оборону Европы", - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что прочная трансатлантическая связь "остается основой нашей безопасности, и мы, европейцы, должны устранить некоторые из самых насущных недостатков, которые стали болезненно очевидными в последние месяцы и годы: пробелы в потенциале, готовность наших сил, производственные мощности, логистика, стандартизация и оперативная совместимость".