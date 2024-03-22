ua en ru
Пт, 22 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Будестазі заявили, що зараз немає підстав для переговорів з Путіним щодо припинення війни в Україні

П'ятниця 22 березня 2024 12:46
UA EN RU
У Будестазі заявили, що зараз немає підстав для переговорів з Путіним щодо припинення війни в Україні Фото: лідер німецького СДПН Ларс Клінгбайль (flickr.com/partyofeuropeansocialists)
Автор: Валерія Поліщук

Нині немає підстав для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним про припинення війни в Україні.

Про це заявив лідер німецької СДПН Ларс Клінгбайль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

"Я сам не вірю, що з Володимиром Путіним можна сісти за стіл переговорів", - заявив він.

Лідер СДПН додав, що рішення мають ухвалити самі українці.

Водночас Клінгбайль захистив від різкої критики заяви про заморожування війни в Україні.

"І я можу сказати, що є таке бажання і така необхідність. І я думаю, що ми можемо витримати ці дебати, і ми можемо їх провести", - наголосив він, додавши, що немає жодного протиріччя в тому, щоб говорити про постачання зброї та дипломатію одночасно.

Лідер СДПН також заявив, що німецька підтримка України залишається постійною і стійкою.

"Звичайно, не буде ситуації, коли Федеральна канцелярія, Єлисейський палац чи Білий дім думатимуть про території в Україні", - наголосив Клінгбайль.

Підштовхування України до переговорів із РФ

За два роки повномасштабної російської агресії Україну вже кілька разів намагалися підштовхнути до переговорів із РФ. Новий етап підштовхування розпочався нещодавно. Зокрема, Китай знову відправив до Росії, України та ЄС свого спецпредставника, який відповідає за "дипломатичне врегулювання".

Після зустрічі з українським президентом глава Туреччини Реджеп Ердоган запропонував провести "мирний" саміт за участю України та РФ. Український лідер Володимир Зеленський відкинув таку пропозицію та запросив Туреччину взяти участь у Глобальному саміті світу, ініційованому Україною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
"Блекаут" у Харкові, обстріл Запоріжжя та удари по інфраструктурі: наслідки атаки по Україні
"Блекаут" у Харкові, обстріл Запоріжжя та удари по інфраструктурі: наслідки атаки по Україні
DAILY
Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими
Катерина Гончарова, Юлія Акимова Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими