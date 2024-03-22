У Будестазі заявили, що зараз немає підстав для переговорів з Путіним щодо припинення війни в Україні

Нині немає підстав для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним про припинення війни в Україні.

Про це заявив лідер німецької СДПН Ларс Клінгбайль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

"Я сам не вірю, що з Володимиром Путіним можна сісти за стіл переговорів", - заявив він.

Лідер СДПН додав, що рішення мають ухвалити самі українці.

Водночас Клінгбайль захистив від різкої критики заяви про заморожування війни в Україні.

"І я можу сказати, що є таке бажання і така необхідність. І я думаю, що ми можемо витримати ці дебати, і ми можемо їх провести", - наголосив він, додавши, що немає жодного протиріччя в тому, щоб говорити про постачання зброї та дипломатію одночасно.

Лідер СДПН також заявив, що німецька підтримка України залишається постійною і стійкою.

"Звичайно, не буде ситуації, коли Федеральна канцелярія, Єлисейський палац чи Білий дім думатимуть про території в Україні", - наголосив Клінгбайль.

Підштовхування України до переговорів із РФ

За два роки повномасштабної російської агресії Україну вже кілька разів намагалися підштовхнути до переговорів із РФ. Новий етап підштовхування розпочався нещодавно. Зокрема, Китай знову відправив до Росії, України та ЄС свого спецпредставника, який відповідає за "дипломатичне врегулювання".

Після зустрічі з українським президентом глава Туреччини Реджеп Ердоган запропонував провести "мирний" саміт за участю України та РФ. Український лідер Володимир Зеленський відкинув таку пропозицію та запросив Туреччину взяти участь у Глобальному саміті світу, ініційованому Україною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.