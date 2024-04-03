"Не должны допускать серых зон". Польша, Франция и Германия предостерегают от уступок Путину
Министры иностранных дел Германии, Франции и Польши предостерегли от "политики уступок" в отношении российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Вторжение России в Украину доказало, что такая политика была бы "наивной", подчеркнули министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и ее коллеги Стефан Сежурне и Радослав Сикорский.
"Чтобы в Европе был мир, российский империализм должен быть остановлен. Мы не можем допустить никаких "серых зон", потому что Путин рассматривает их как приглашение к подрыву территориальной целостности и суверенитета, проведению воображаемых линий на карте и, в конечном итоге, к применению военной силы", - говорится в заявлении глав МИД.
Они отметили, что полномасштабное вторжение в Украину также доказало, что политика уступок по отношению к России в надежде на то, что она сможет вернуть мир или стабильность на континент, наивна.
"Именно поэтому европейские союзники должны взять на себя справедливую долю коллективного бремени НАТО и продемонстрировать готовность взять на себя большую ответственность за оборону Европы", - говорится в заявлении.
При этом отмечается, что прочная трансатлантическая связь "остается основой нашей безопасности, и мы, европейцы, должны устранить некоторые из самых насущных недостатков, которые стали болезненно очевидными в последние месяцы и годы: пробелы в потенциале, готовность наших сил, производственные мощности, логистика, стандартизация и оперативная совместимость".
Подталкивание Украины к переговорам с РФ
После встречи с украинским президентом глава Турции Реджеп Эрдоган предложил провести "мирный" саммит с участием Украины и РФ. Украинский лидер Владимир Зеленский отверг такое предложение и пригласил Турцию принять участие в Глобальном саммите мира, инициированном Украиной.
При этом лидер немецкого СДПГ Ларс Клингбайль заявлял, что в настоящее время нет оснований для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.