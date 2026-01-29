"Не посередники": Мерц відповів на заклик провести прямі переговори з Путіним щодо України

Він заявив, що переговори насамперед необхідно проводити між Україною і Росією

"Це дві воюючі сторони. Ми тут не виступаємо в ролі посередника", - сказав Мерц.

За його словами, Німеччина "з великою підтримкою" стежить за цими переговорами і твердо сподівається, що вони завершаться якомога швидше.

Віце-канцлер Ларс Клінгбейль, зі свого боку, додав, що нині переговори відбуваються переважно між Україною і Росією.

"Питання про те, чи настане і коли настане час для того, щоб глави європейських держав і урядів знову безпосередньо поговорили з Путіним, має вирішитися пізніше", - сказав Клінгбейль.

Він також підкреслив, що не бачить, щоб цей діалог відбувся зараз.