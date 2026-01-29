RU

"Не посредники": Мерц ответил на призыв провести прямые переговоры с Путиным по Украине

Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг призывы с Бундестага провести прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на stern.de.

Он заявил, что переговоры в первую очередь необходимо проводить между Украиной и Россией

"Это две воюющие стороны. Мы здесь не выступаем в роли посредника", - сказал Мерц.

.По его словам, Германия "с большой поддержкой" следит за этими переговорами и твердо надеется, что они завершатся как можно скорее.

Вице-канцлер Ларс Клингбейль в свою очередь добавил, что в настоящее время переговоры проходят в основном между Украиной и Россией.

"Вопрос о том, настанет ли и когда настанет время для того, чтобы главы европейских государств и правительств снова напрямую поговорили с Путиным, должен будет решиться позже", - сказал Клингбейль.

Он также подчеркнул, что не видит, чтобы этот диалог состоялся сейчас.

