"Не покупай — забери из приюта" — благотворительный социальный проект от инициативы Kyiv Smart City и киевской городской клиники ветеринарной медицины. Проект популяризирует среди общественности тему адопции бездомных животных, заботится о их судьбе и помогает в поиске нового дома и любящей семьи.

Мы очень хотим побудить киевлян сознательно относиться к спасению и адопции бездомных животных. Каждый может забрать пушистого друга домой совершенно бесплатно. Если нет возможности взять любимца домой, вы можете взять его под опеку — приходить в клинику, лечить, кормить и играть. 870 пушистиков мечтают встретить новый год дома. Именно вы можешь им в этом помочь. Сейчас в клинике насчитывается 576 опекунов. А в 2018 год благодаря проекту удалось отдать в семьи 196 собак и 264 котика.

В декабре 2018 был также создан реестр домашних животных. Система была создана в рамках комплексной городской целевой программы "Электронная столица" 2015-2018. Благодаря реестру вы можете зарегистрировать домашнего любимца и следить за электронной историей здоровья. Все данные и статистика находятся в единой базе.

А с началом 2019 планируется начало строительства Центра защиты животных. Где будет располагаться большой приют, ветеринарная больница, рекреационная зона, груминг услуги и место для выгула собак. А также отель для передержки животных.

К социальному проекту уже присоединились известные украинские селебрити. Fashion-фотограф Соня Плакидюк, модель и певица Дарья Астафьева, художник-шоумен Ричард Горн, певица Виктория из группы НеАнгелы, а также телеведущая канала ICTV Анна Афендикова и певица INGRET снялись в социальной рекламе для рождественских и новогодних постеров.

Помочь животным очень просто! Вы можете рассказать родным и друзьям о проекте, запостить у себя в социальных сетях яркий постер с информацией о приюте и о том, что делать добро — легко.