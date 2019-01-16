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"Не купуй — забери з притулку"

Новини » Новини компаній    16.01.2019 - 14:56
"Не купуй — забери з притулку"

"Не купуй — забери з притулку" — доброчинний соціальний проект від ініціативи Kyiv Smart City і київської міської клініки ветеринарної медицини. Проект популяризує серед громадськості тему адопціі безпритульних тварин, піклується про їхню долю та допомагає чотирилапим у пошуку нового будинку та люблячої сім'ї.

Ми привертаємо увагу киян до питань порятунку та адопції безпритульних тварин. Кожен може забрати пухнастого друга додому абсолютно безкоштовно. 870 пухнастиків у притулку мріють провести 2019 рік у новій домівці. Якщо немає можливості забрати тварину до власної оселі, її можна взяти під опіку — приходити у клініку, лікувати, годувати та грати. Зараз у клініці нараховується 576 опікунів. А протягом 2018-го року завдяки соціальному проекту Kyiv Smart City вдалося віддати в сім'ї 196 собак і 264 котики.

У грудні 2018 року було також створено реєстр домашніх тварин. Система була створена в рамках комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" 2015–2018. Завдяки реєстру ви можете зареєструвати домашнього улюбленця і слідкувати за електронною історією здоров'я. Всі дані та статистика знаходяться в єдиній базі.

А з початком 2019 року планується початок будівництва Центру захисту тварин. Де розташовуватиметься великий притулок, ветеринарна лікарня, рекреаційна зона, грумінг послуги та місце для вигулу собак. А також готель для перетримки тварин.

До соціального проекту вже приєдналися відомі українські селебріті. Fashion-фотограф Соня Плакидюк, модель і співачка Дар'я Астаф'єва, художник-шоумен Річард Горн, співачка Вікторія з групи НеАнгели, а також телеведуча каналу ICTV Анна Афендикова і співачка INGRET знялися в соціальній рекламі для різдвяних і новорічних постерів.

Допомогти чотирилапим друзям дуже просто! Ви можете розказати рідним і друзям про проект, запостити у себе в соціальних мережах яскравий постер із інформацією про притулок і про те, що робити добро — легко.

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