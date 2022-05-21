"Не подыгрывайте оккупантам": СМИ просят не публиковать российские видео с защитниками Мариуполя

"Обращаемся к представителям украинских СМИ. Просим не распространять видео материалы снятые российскими пропагандистами, на которых изображены украинские героические защитники Мариуполя, которые вышли с территории Азовстали. Давайте уважать наших героев и не будем подыгрывать оккупантам, распространяя вражеские материалы", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 мая в Минобороны объявили о начале спецоперации по спасению защитников Мариуполя.

Добавим, вчера в полку "Азов" рассказали, что военное командование дало защитникам Мариуполя приказ сохранить жизнь и прекратить оборону.

После президент Украины Владимир Зеленский заявил, выход украинских военных с территории окруженного врагами завода в Мариуполе должно завершиться уже в ближайшее время.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.