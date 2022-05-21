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"Не подыгрывайте оккупантам": СМИ просят не публиковать российские видео с защитниками Мариуполя

Фото: СМИ просят не публиковать российские видео с защитниками Мариуполя (twitter.com/Kozatsky_D)
Автор: Мария Кучерявец

В Мариуполе обратились к украинским средствам массовой информации с призывом не распространять видео российских пропагандистов с защитниками, которые вышли из "Азовстали". Поскольку таким образом СМИ лишь "подыгрывают" врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.

"Обращаемся к представителям украинских СМИ. Просим не распространять видео материалы снятые российскими пропагандистами, на которых изображены украинские героические защитники Мариуполя, которые вышли с территории Азовстали. Давайте уважать наших героев и не будем подыгрывать оккупантам, распространяя вражеские материалы", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 мая в Минобороны объявили о начале спецоперации по спасению защитников Мариуполя.

Добавим, вчера в полку "Азов" рассказали, что военное командование дало защитникам Мариуполя приказ сохранить жизнь и прекратить оборону.

После президент Украины Владимир Зеленский заявил, выход украинских военных с территории окруженного врагами завода в Мариуполе должно завершиться уже в ближайшее время.

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АзовстальМариуполь