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Даже не на днях. Выход военных из "Азовстали" завершится в ближайшее время, - Зеленский

Новина українською →
Мариуполь, Пятница 20 мая 2022 20:51
Даже не на днях. Выход военных из "Азовстали" завершится в ближайшее время, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Выход украинских военных с территории окруженного врагами завода "Азовсталь" в Мариуполе должен завершиться в ближайшее время. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

Глава государства поделился подробностями эвакуации украинских военных из "Азовстали". В настоящее время завод покинули гражданские, медики и раненые бойцы.

"Что дальше. На сегодня вывезены все гражданские, которые были заблокированы на заводе. Гражданских вывезли, медиков вывезли, вывезли тяжелораненых и раненых. Я знаю, что происходит на этот момент. Я думаю, в ближайшее время, даже не на днях, завершится вывоз всех", – заявил Зеленский.

Украинский президент также припомнил процесс подготовки эвакуации. Он, в частности, вел переговоры с рядом иностранных лидеров для посредничества между Украиной и РФ.

"Структура сложная. Договаривались о том, что разблокировкой будут заниматься посредники, я договаривался с Турцией, Швейцарией, Израилем, сначала с Францией. Чтобы через отношения лидеров с руководителем РФ, когда мы видели, что военным путем разблокировать не получится", – подчеркнул глава государства.

Напомним, несколько дней назад в Минобороны объявили о начале спецоперации по спасению защитников Мариуполя. Сегодня в полку "Азов" рассказали, что военное командование дало защитникам Мариуполя приказ сохранить жизнь и прекратить оборону.

К слову, защитник Мариуполя опубликовал ряд фотографий из "Азовстали" перед попаданием в плен.

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