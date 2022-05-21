ru ua
Сб, 21 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Не подыгрывайте оккупантам": СМИ просят не публиковать российские видео с защитниками Мариуполя

Новина українською →
Мариуполь, Суббота 21 мая 2022 14:57
"Не подыгрывайте оккупантам": СМИ просят не публиковать российские видео с защитниками Мариуполя Фото: СМИ просят не публиковать российские видео с защитниками Мариуполя (twitter.com/Kozatsky_D)
Автор: Мария Кучерявец

В Мариуполе обратились к украинским средствам массовой информации с призывом не распространять видео российских пропагандистов с защитниками, которые вышли из "Азовстали". Поскольку таким образом СМИ лишь "подыгрывают" врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.

"Обращаемся к представителям украинских СМИ. Просим не распространять видео материалы снятые российскими пропагандистами, на которых изображены украинские героические защитники Мариуполя, которые вышли с территории Азовстали. Давайте уважать наших героев и не будем подыгрывать оккупантам, распространяя вражеские материалы", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 мая в Минобороны объявили о начале спецоперации по спасению защитников Мариуполя.

Добавим, вчера в полку "Азов" рассказали, что военное командование дало защитникам Мариуполя приказ сохранить жизнь и прекратить оборону.

После президент Украины Владимир Зеленский заявил, выход украинских военных с территории окруженного врагами завода в Мариуполе должно завершиться уже в ближайшее время.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азовсталь Мариуполь
NEWS
"Я хотел бы, чтобы России хватило ума". Зеленский рассказал, каким видит решение вопроса Донбасса
"Я хотел бы, чтобы России хватило ума". Зеленский рассказал, каким видит решение вопроса Донбасса
DAILY
Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков