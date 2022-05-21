"Не підігруйте окупантам": ЗМІ просять не публікувати російські відео із захисниками Маріуполя

У Маріуполі звернулися до українських засобів масової інформації із закликом не поширювати відео російських пропагандистів із захисниками, які вийшли з "Азовсталі". Оскільки таким чином ЗМІ лиш "підігрують" ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.

"Звертаємось до представників українських ЗМІ. Просимо не розповсюджувати відео матеріали зняті російськими пропагандистами, на яких зображені українські героїчні захисники Маріуполя, які вийшли з території Азовсталі. Давайте поважати наших героїв та не будемо підігрувати окупантам, розповсюджуючи ворожі матеріали", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 травня в Міноборони оголосили про початок спецоперації з порятунку захисників Маріуполя.

Додамо, вчора в полку "Азов" розповіли, що військове командування дало захисникам Маріуполя наказ зберегти життя й припинити оборону.

Після президент України Володимир Зеленський заявив, вихід українських військових з території оточеного ворогами заводу в Маріуполі має завершитися вже найближчим часом.

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