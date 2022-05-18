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"Не поддавайтесь на ложь". Кулеба призвал не перекладывать вину за вторжение РФ

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не оправдывать страну-агрессора. Он попросил не перекладывать на других вину за вторжение России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД в Twitter.

"Некоторые пытаются переложить вину за вторжение России на НАТО, США, ЕС, Украину. По разным причинам: антиамериканизм, моральная слепота, теории заговора, российские зарплаты. Правда в том, что Россия ведет неоправданную и неспровоцированную захватническую войну. Не поддавайтесь на ложь", - написал Кулеба.

Напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на попытки Кремля оправдать войну в Украине. Он подчеркнул, что мир знает правду, а РФ ждет ответственность за массовые преступления.

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