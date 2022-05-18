RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Не піддавайтеся на брехню". Кулеба закликав не перекладати провину за вторгнення РФ

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав не виправдовувати країну-агресора. Він попросив не перекладати на інших провину за вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника МЗС в Twitter.

"Деякі намагаються перекласти провину за вторгнення Росії на НАТО, США, ЄС, Україну. З різних причин: антиамериканізм, моральна сліпота, теорії змови, російські зарплати. Правда в тому, що Росія веде невиправдану і неспровоковану загарбницьку війну. Не піддавайтеся на брехню", - написав Кулеба.

Нагадаємо, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на спроби Кремля виправдати війну в Україні. Він наголосив, що світ знає правду, а РФ чекає відповідальність за масові злочини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро КулебаРосійська ФедераціяВійна Росії проти УкраїниМЗС