"Не піддавайтеся на брехню". Кулеба закликав не перекладати провину за вторгнення РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав не виправдовувати країну-агресора. Він попросив не перекладати на інших провину за вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника МЗС в Twitter.

"Деякі намагаються перекласти провину за вторгнення Росії на НАТО, США, ЄС, Україну. З різних причин: антиамериканізм, моральна сліпота, теорії змови, російські зарплати. Правда в тому, що Росія веде невиправдану і неспровоковану загарбницьку війну. Не піддавайтеся на брехню", - написав Кулеба.

Нагадаємо, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на спроби Кремля виправдати війну в Україні. Він наголосив, що світ знає правду, а РФ чекає відповідальність за масові злочини.

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