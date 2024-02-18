"Не підливаємо масла в вогонь". Китай запевнив Україну, що не продає зброю в РФ

"Незалежно від того, як зміниться міжнародна ситуація, Китай сподівається, що китайсько-українські відносини розвиватимуться нормально і продовжуватимуть приносити користь двом народам", - йдеться в заяві МЗС Китаю.

Ван І, як розповіли в китайському міністерстві, висловив Кулебі "принципову позицію" Пекіна щодо "українського питання" (так в Китаї називають війну РФ проти України) і наполіг, що сприятиме миру та переговорам, а також не буде "підливати масла у вогонь".

"Китай не використовує можливості і не продає летальну зброю в райони конфлікту або сторонам конфлікту. Ми продовжуватимемо відігравати конструктивну роль у припиненні війни та якнайшвидшому відновленні миру. Навіть якщо є лише проблиск надії на мир, Китай не відмовиться від своїх зусиль", - заявили в МЗС Китаю.

Зустріч Кулеби з Ван І

Вчора на полях Мюнхенської конференції з безпеки відбулася зустріч Кулеби з Ван І. Як повідомляло МЗС України, Кулеба зустрівся з китайським колегою, щоб обговорити низку питань, зокрема двосторонні відносини, торгівлю, необхідність встановлення справедливого та стійкого миру в Україні.

Очільник МЗС України поінформував Ван І про бачення України майбутнього глобального саміту миру у Швейцарії.

Зв'язки Китаю та Росії

Китай став тісніше підтримувати зв'язки з РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, введених США проти Кремля.

Пекін і Москва поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку, адже їхні відносини з демократичними країнами стають дедалі напруженішими.

Нагадаємо, раніше постійний представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь зробив антиукраїнську заяву в Радбезі ООН, закликавши США припинити постачання зброї в Україну.

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