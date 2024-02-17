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Кулеба зустрівся з главою МЗС Китаю: про що говорили

Україна, Субота 17 лютого 2024 21:49
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Кулеба зустрівся з главою МЗС Китаю: про що говорили Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся із міністром закордонних справ КНР Ван І. Вони обговорили двосторонні відносини та необхідність встановлення справедливого та стійкого миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Кулеба зустрівся з китайським колегою, щоб обговорити низку питань, зокрема:

  • двосторонні відносини,
  • торгівлю;
  • необхідність встановлення справедливого та стійкого миру в Україні.

Очільник МЗС України поінформував Ван Ї про бачення України майбутнього Саміту глобального миру у Швейцарії.

Під час перемовин міністри погодилися із необхідністю підтримувати українсько-китайські контакти на усіх рівнях і продовжувати діалог.

Нагадаємо, ми писали, що з даними західних ЗМІ, Україна хоче переконати Китай взяти участь у глобальному саміті миру.

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Китай Дмитро Кулеба Війна Росії проти України
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