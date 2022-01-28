"Не переживайте, все хорошо". Резников объяснил, что будет с военным призывом женщин

Ситуация с призывом женщин создает много вопросов у украинцев. Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что большой резонанс вызвало количество профессий и специальностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Резникова во время выступления в Раде.

"Я хочу всех успокоить, никаких штрафов никто не будет платить. Сегодня изменен приказ об уменьшении количества профессий и специальностей", - сказал министр.

Он подчеркнул, что список существенно уменьшен и представлен на согласование.

"После этого он будет направлен на юстирование в министерство юстиции и будет обнародован. Женщины, не переживайте, все хорошо", - заявил Резников.