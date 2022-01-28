"Не переживайте, все хорошо". Резников объяснил, что будет с военным призывом женщин

Ситуация с призывом женщин создает много вопросов у украинцев. Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что большой резонанс вызвало количество профессий и специальностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Резникова во время выступления в Раде.
"Я хочу всех успокоить, никаких штрафов никто не будет платить. Сегодня изменен приказ об уменьшении количества профессий и специальностей", - сказал министр.
Он подчеркнул, что список существенно уменьшен и представлен на согласование.
"После этого он будет направлен на юстирование в министерство юстиции и будет обнародован. Женщины, не переживайте, все хорошо", - заявил Резников.
Напомним, Резников разъяснил, будут ли штрафовать женщин за уклонение от воинского учета. По его словам, наказание за это не предусмотрено законом.