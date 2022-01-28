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"Не переживайте, все гаразд". Резніков пояснив, що буде з військовим призовом жінок

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Україна, П'ятниця 28 січня 2022 11:34
"Не переживайте, все гаразд". Резніков пояснив, що буде з військовим призовом жінок Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (t.me/OP_UA)
Автор: Іванна Шовкун

Ситуація з призовом жінок створює багато запитань в українців. Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що великий резонанс викликала кількість професій та спеціальностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Резнікова під час виступу в Раді.

"Я хочу всіх заспоїти, жодних штрафів ніхто не платитиме. Сьогодні змінено наказ про зменшення кількості професій та спеціальностей", - сказав міністр.

Він наголосив, що список суттєво зменшений та поданий на погодження.

"Після цього його буде спрямовано на юстування до міністерства юстиції і буде оприлюднено. Жінки, не переживайте, все добре", - заявив Резніков.

Нагадаємо, Резніков роз'яснив, чи штрафуватимуть жінок за ухилення від військового обліку. За його словами, покарання за це не передбачено законом.

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Олексій Резніков
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