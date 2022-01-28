"Не переживайте, все гаразд". Резніков пояснив, що буде з військовим призовом жінок

Ситуація з призовом жінок створює багато запитань в українців. Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що великий резонанс викликала кількість професій та спеціальностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Резнікова під час виступу в Раді.

"Я хочу всіх заспоїти, жодних штрафів ніхто не платитиме. Сьогодні змінено наказ про зменшення кількості професій та спеціальностей", - сказав міністр.

Він наголосив, що список суттєво зменшений та поданий на погодження.

"Після цього його буде спрямовано на юстування до міністерства юстиції і буде оприлюднено. Жінки, не переживайте, все добре", - заявив Резніков.