"Не панікуйте". У Зеленського пожартували над окупантами після "атаки" БПЛА у Севастополі
Окупанти після так званої "атаки" БПЛА у Севастополі відключили камери відеоспостереження. В Офісі президента пожартували над окупантами і закликали не панікувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови ОП Михайла Подоляка у Twitter.
"Не панікуйте. Просто відключайте камери не лише у Севастополі, а й скрізь на окупованій території", - заявив він.
При цьому Подоляк іронічно висміяв російську пропаганду.
"Після "негативного наступу" до кордонів-1991 скажете своїй z-пастві, що "виграли" війну. А "Чорноморський флот" просто поплив", - зазначив радник голови ОП.
Нагадаємо, окупанти сьогодні заявили про нібито "атаку" БПЛА в Севастополі, при цьому звинувативши ЗСУ в організації.
За непідтвердженою інформацією, внаслідок вибухів пошкоджено морський тральник "Іван Голубець", а також бономережне загородження в бухті Південна.
Проте українські військові поки що не мають офіційного підтвердження знищення кораблів Чорноморського флоту РФ, але не виключають такої можливості.
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