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"Не панікуйте". У Зеленського пожартували над окупантами після "атаки" БПЛА у Севастополі

Новость на русском →
Київ, Субота 29 жовтня 2022 14:45
"Не панікуйте". У Зеленського пожартували над окупантами після "атаки" БПЛА у Севастополі Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти після так званої "атаки" БПЛА у Севастополі відключили камери відеоспостереження. В Офісі президента пожартували над окупантами і закликали не панікувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови ОП Михайла Подоляка у Twitter.

"Не панікуйте. Просто відключайте камери не лише у Севастополі, а й скрізь на окупованій території", - заявив він.

При цьому Подоляк іронічно висміяв російську пропаганду.

"Після "негативного наступу" до кордонів-1991 скажете своїй z-пастві, що "виграли" війну. А "Чорноморський флот" просто поплив", - зазначив радник голови ОП.

Нагадаємо, окупанти сьогодні заявили про нібито "атаку" БПЛА в Севастополі, при цьому звинувативши ЗСУ в організації.

За непідтвердженою інформацією, внаслідок вибухів пошкоджено морський тральник "Іван Голубець", а також бономережне загородження в бухті Південна.

Проте українські військові поки що не мають офіційного підтвердження знищення кораблів Чорноморського флоту РФ, але не виключають такої можливості.

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