"Не паникуйте". У Зеленского пошутили над оккупантами после "атаки" БПЛА в Севастополе
Оккупанты после так называемой "атаки" БПЛА в Севастополе отключили камеры видеонаблюдения. В Офисе президента пошутили над оккупантами и призвали не паниковать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка в Twitter.
"Не паникуйте. Просто отключайте камеры не только в Севастополе, но и везде на оккупированной территории", - заявил он.
При этом Подоляк иронично высмеял российскую пропаганду.
"После "отрицательного наступления" до границ-1991 скажете своей z-пастве, что "выиграли" войну. А "Черноморский флот" просто уплыл", - отметил советник главы ОП.
Напомним, оккупанты сегодня заявили о якобы "атаке" БПЛА в Севастополе, при этом обвинив ВСУ в организации.
По неподтвержденной информации, в результате взрывов поврежден морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная.
Однако украинские военные пока не имеют официального подтверждения уничтожения кораблей Черноморского флота РФ, но не исключают такую возможность.
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