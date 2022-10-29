"Не паникуйте". У Зеленского пошутили над оккупантами после "атаки" БПЛА в Севастополе

Оккупанты после так называемой "атаки" БПЛА в Севастополе отключили камеры видеонаблюдения. В Офисе президента пошутили над оккупантами и призвали не паниковать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка в Twitter.

"Не паникуйте. Просто отключайте камеры не только в Севастополе, но и везде на оккупированной территории", - заявил он. При этом Подоляк иронично высмеял российскую пропаганду. "После "отрицательного наступления" до границ-1991 скажете своей z-пастве, что "выиграли" войну. А "Черноморский флот" просто уплыл", - отметил советник главы ОП.