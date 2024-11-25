"Не отримав жодної пропозиції". Лідер "Ліверпуля" продовжив тиснути на клуб

32-річний єгиптянин напередодні доклався до непростої перемоги над "Саутгемптоном" (3:2) у 12-му турі англійської Прем'єр-ліги. Він забив два м'ячі та нагадав, що договір із "червоними" чинний лише до кінця сезону.

"Що ж, уже майже грудень, а я досі не отримав жодної пропозиції залишитися в команді. Вочевидь, я більше поза командою, ніж у ній. Знаєте, я багато років у клубі. Інших таких команд немає. Зрештою, це не в моїх руках. Кажу ще раз, уже грудень і я ще нічого не знаю про своє майбутнє", – заявив Салах.

Крайній нападник зізнався, що почувається розчарованим. Водночас він не планує завершувати кар'єру та зосереджений на цілях нинішнього сезону. Найсильніший єгипетський футболіст в історії прагне стати чемпіоном Англії та виграти трофей Ліги чемпіонів.

Хто такий Мохамед Салах

Уродженець мухафази Гарбія, вихованець каїрського "Мокавлуна". Перед сезоном 2012/13 переїхав до Європи.

У складі швейцарського "Базеля" та перейшов у лондонський "Челсі", де не зміг закріпитися і переїхав до Італії. Там упродовж трьох сезонів захищав кольори флорентійської "Фіорентини" та столичної "Роми". "Ліверпуль" придбав єгиптянина за 42 млн євро влітку 2017 року.

З тих пір він провів за "червоних" 367 матчів у всіх турнірах, у яких забив 223 м'ячі та віддав 99 результативних передач. У лавах "Ліверпуля" Салах завоював титул АПЛ 2019/20, кубок Ліги чемпіонів 2018/19, низку інших трофеїв. У складі збірної Єгипту дебютував у 2011 році та двічі став віце-чемпіоном Африки (2017, 2021).