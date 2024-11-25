"Не получил ни единого предложения". Лидер "Ливерпуля" продолжил давить на клуб

32-летний египтянин накануне приложился к непростой победе над "Саутгемптоном" (3:2) в 12-м туре английской Премьер-лиги. Он забил два мяча и напомнил, что договор с "красными" действует только до конца сезона.

"Что ж, уже почти декабрь, а я до сих пор не получил никакого предложения остаться в команде. Очевидно, я больше вне команды, чем в ней. Знаете, я много лет в клубе. Других таких команд нет. В конце концов это не в моих руках. Говорю еще раз, уже декабрь, и я еще ничего не знаю о своем будущем", – заявил Салах.

Крайний нападающий признался, что чувствует себя разочарованным. В то же время, он не планирует завершать карьеру и сосредоточен на целях нынешнего сезона. Сильнейший египетский футболист в истории стремится стать чемпионом Англии и выиграть трофей Лиги чемпионов.

Кто такой Мохамед Салах

Уроженец мухафазы Гарбия, воспитанник каирского "Мокавлуна". Перед сезоном 2012/13 переехал в Европу.

В составе швейцарского "Базеля" перешел в лондонский "Челси", где не смог закрепиться и переехал в Италию. Там в течение трех сезонов защищал цвета флорентийской "Фиорентины" и столичной "Ромы". "Ливерпуль" приобрел египтянина за 42 млн евро летом 2017 года.

С тех пор он провел за "красных" 367 матчах во всех турнирах, в которых забил 223 мяча и отдал 99 результативных передач. В рядах "Ливерпуля" Салах завоевал титул АПЛ 2019/20, кубок Лиги чемпионов 2018/19, ряд других трофеев. В составе сборной Египта дебютировал в 2011 году и дважды стал вице-чемпионом Африки (2017, 2021).