"Не основано на данных разведки": Белый дом о переброске войск США в Европу

США приняли решение о переброске дополнительных военных в Европу не на основании новых разведанных. Перед этим проводились консультации с союзниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
"Я бы не стала рассматривать это как решение, принятое на основании каких-либо событий за последние 48 часов или пару дней", - сказала Псаки, отвечая на вопрос о том, принял ли это решение президент США Джо Байден на основании новых данных американской разведки.
По ее словам, перед принятием решения о направлении в Европу дополнительных американских военных США в течение несколько недель консультировались с союзниками и партнерами в регионе по ситуации вокруг Украины.
Напомним, накануне Джо Байден одобрил развертывание в Восточной Европе дополнительных войск США.
Отметим, в Пентагоне это решение Белого дома назвали сильным сигналом президенту России Владимиру Путину.