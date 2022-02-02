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"Не основано на данных разведки": Белый дом о переброске войск США в Европу

Автор: Дмитрий Кузнецов

США приняли решение о переброске дополнительных военных в Европу не на основании новых разведанных. Перед этим проводились консультации с союзниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Я бы не стала рассматривать это как решение, принятое на основании каких-либо событий за последние 48 часов или пару дней", - сказала Псаки, отвечая на вопрос о том, принял ли это решение президент США Джо Байден на основании новых данных американской разведки.

По ее словам, перед принятием решения о направлении в Европу дополнительных американских военных США в течение несколько недель консультировались с союзниками и партнерами в регионе по ситуации вокруг Украины.

Напомним, накануне Джо Байден одобрил развертывание в Восточной Европе дополнительных войск США.

Отметим, в Пентагоне это решение Белого дома назвали сильным сигналом президенту России Владимиру Путину.

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