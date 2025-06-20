"Не носив у полоні, чекав свободи": військовий показав шкарпетки з написом "ДПСУ" з "Азовсталі"

Звільнений з російського полону український військовий показав шкарпетки з написом "ДПСУ", які зберіг ще з часів оборони "Азовсталі". Захисник поділився своєю історією на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Не знаю, яким чином зберіг, але ці шкарпетки ще з "Азовсталі". Вони усе пережили. Думав, заберуть", - розповів військовий.

На запитання, чи носив він їх під час перебування в полоні, захисник відповів, що навмисно їх не вдягав.

"Чекав, поки вийду з полону, щоб їх одягти. Хоч щось мало лишатися", - сказав чоловік.



Звільнений з полону чоловік показав шкарпетки з написом "ДПСУ" (скриншот із відео ДПСУ)