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"Не носив у полоні, чекав свободи": військовий показав шкарпетки з написом "ДПСУ" з "Азовсталі"

П'ятниця 20 червня 2025 16:41
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"Не носив у полоні, чекав свободи": військовий показав шкарпетки з написом "ДПСУ" з "Азовсталі" Фото: Звільнений з полону військовий (ДПСУl)
Автор: Тетяна Веремєєва

Звільнений з російського полону український військовий показав шкарпетки з написом "ДПСУ", які зберіг ще з часів оборони "Азовсталі". Захисник поділився своєю історією на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Не знаю, яким чином зберіг, але ці шкарпетки ще з "Азовсталі". Вони усе пережили. Думав, заберуть", - розповів військовий.

На запитання, чи носив він їх під час перебування в полоні, захисник відповів, що навмисно їх не вдягав.

"Чекав, поки вийду з полону, щоб їх одягти. Хоч щось мало лишатися", - сказав чоловік.

&quot;Не носив у полоні, чекав свободи&quot;: військовий показав шкарпетки з написом &quot;ДПСУ&quot; з &quot;Азовсталі&quot;
Звільнений з полону чоловік показав шкарпетки з написом "ДПСУ" (скриншот із відео ДПСУ)

Нагадаємо, Україна та Росія провели черговий етап обміну полоненими. 20 червня додому повернулися поранені та тяжкохворі захисники, більшість із яких перебували в полоні понад два роки. Серед звільнених - військові з різних підрозділів і регіонів, зокрема оборонці Маріуполя. Усі мають серйозні поранення та проблеми зі здоров’ям. Обмін триває, кількість звільнених уточнюють.

Зазначимо, під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня Україна та Росія домовилися про великий обмін полоненими. Було погоджено звільнення поранених, тяжкохворих військових та полонених віком від 18 до 25 років.

Перші етапи обміну відбулися 9, 10, 12, 14 і 19 червня. Під час останнього етапу звільнили військових, які перебували в полоні з 2022 року, зокрема захисників Маріуполя.

Окремо 11, 13 та 14 червня проходив обмін тіл загиблих за формулою "6000 на 6000". В Україну вже повернули понад 3600 загиблих.

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