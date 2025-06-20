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"Не носил в плену, ждал свободы": военный показал носки с надписью "ГПСУ" с "Азовстали"

Пятница 20 июня 2025 16:41
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"Не носил в плену, ждал свободы": военный показал носки с надписью "ГПСУ" с "Азовстали" Фото: Освобожденный из плена военный (ГПСУІ)
Автор: Татьяна Веремеева

Освобожденный из российского плена украинский военный показал носки с надписью "ГПСУ", которые сохранил еще со времен обороны "Азовстали". Защитник поделился своей историей на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Не знаю, каким образом сохранил, но эти носки еще с "Азовстали". Они все пережили. Думал, заберут", - рассказал военный.

На вопрос, носил ли он их во время пребывания в плену, защитник ответил, что намеренно их не надевал.

"Ждал, пока выйду из плена, чтобы их надеть. Хоть что-то должно было оставаться", - сказал мужчина.

&quot;Не носил в плену, ждал свободы&quot;: военный показал носки с надписью &quot;ГПСУ&quot; с &quot;Азовстали&quot;
Освобожденный из плена мужчина показал носки с надписью "ГПСУ" (скриншот из видео ГПСУ)

Напомним, Украина и Россия провели очередной этап обмена пленными. 20 июня домой вернулись раненые и тяжелобольные защитники, большинство из которых находились в плену более двух лет. Среди освобожденных - военные из разных подразделений и регионов, в частности защитники Мариуполя. Все имеют серьезные ранения и проблемы со здоровьем. Обмен продолжается, количество освобожденных уточняется.

Отметим, во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня Украина и Россия договорились о большом обмене пленными. Было согласовано освобождение раненых, тяжелобольных военных и пленных в возрасте от 18 до 25 лет.

Первые этапы обмена состоялись 9, 10, 12, 14 и 19 июня. Во время последнего этапа освободили военных, которые находились в плену с 2022 года, в частности защитников Мариуполя.

Отдельно 11, 13 и 14 июня проходил обмен тел погибших по формуле "6000 на 6000". В Украину уже вернули более 3600 погибших.

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