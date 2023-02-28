"Не можуть собі дозволити". Ігнат відповів, чому не було масованого удару 24 лютого

"Питання в тому, що вони можуть собі дозволити в даний період випустити по Україні", - сказав Ігнат у відповідь на запитання, чому 24 лютого не було масованої ракетної атаки РФ по Україні.

Він зазначив, що Росія має багато кораблів-носіїв крилатих ракет у Чорному морі, а їхній сумарний залп становить понад 40 ракет.

"Жодного разу така кількість "Калібрів" не вилітала з кораблів у Чорному морі. Мова про 10-15 плюс-мінус цих "Калібрів". Більшість ракет летіло з носіїв повітряного базування, з Ту-95. Тому зміна застосування і ракет і "Шахедів", мабуть, пов'язана з їх наявністю та з тим, що вони можуть собі дозволити на цей час. У цьому і полягає вся їхня "тактика" і "стратегія", - пояснив Ігнат.

Нагадаємо, раніше українців попереджали, що російські війська готуються до ракетного удару на 23-24 лютого на річницю повномасштабного вторгнення, але цього не сталося.

При цьому наразі ворожа армія нарощує присутність корабельного угрупування в Чорному морі та посилює розвідку. Тому військові попереджають про високу ймовірність ракетної атаки.

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