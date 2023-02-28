"Не могут себе позволить". Игнат ответил, почему не было массированного удара 24 февраля

"Вопрос в том, что они могут себе позволить в данный период выпустить по Украине", - сказал Игнат в ответ на вопрос, почему 24 февраля не было массированной ракетной атаки РФ по Украине.

Он отметил, что у России много кораблей-носителей крылатых ракет в Черном море, а их суммарный залп составляет более 40 ракет.

"Ни раз такое количество "Калибров" не вылетало с кораблей в Черном море. Речь о 10-15 плюс-минус этих "Калибров". Большинство ракет летело с носителей воздушного базирования, с Ту-95. Поэтому изменение применения и ракет и "Шахедов", видимо, связано с их наличием и с тем, что они могут себе позволить на это время. В этом и заключается вся их "тактика" и "стратегия", - пояснил Игнат.

Напомним, ранее украинцев предупреждали, что российские войска готовятся к ракетному удару на 23-24 февраля на годовщину полномасштабного вторжения, но этого не произошло.

При этом вражеская армия наращивает присутствие корабельной группировки в Черном море и усиливает разведку. Поэтому военные предупреждают о высокой вероятности ракетной атаки.

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