"Не могли оговтатись від того, що побачили". У мережі показали фото військових після полону

Як виглядають українські військові після полону

"На цих фото - українські військові після російського полону. Це була найважча наша зйомка за останні пів року. Після зустрічі та спілкування з хлопцями - ми тиждень не могли оговтатись від того, що побачили та почули", - написали фотографи.

Вони зазначили, що ці кадри вони оприлюднили з дозволу колишніх полонених.

"Памʼятаю, як один з них сказав мені: ми маємо зробити все, щоб таке ніколи не повторилось знову з іншими", - додають Ліберови.

Частину цих фото представлять у Швейцарії на Саміті миру, на якому підіймалось питання обміну всіх на всіх. Фотографи сподіваються, що ці кадри підштовхнуть наших партнерів діяти рішуче.

"Ми не можемо переказувати те, що почули від хлопців. Але ці фотографії говорять самі за себе. І це при тому, що до моменту нашої зустрічі за тиждень вдома хлопці набрали по 10 кг ваги. Щоб усвідомити, що це таке, втратити по 40-50 кг ваги (а саме стільки вони втратили за час полону) - подивіться на знімки, де хлопці показують свої фотографії напередодні полону", - написали Костянтин і Влада.

За їхніми словами навіть попри весь жах, що військові пройшли у полоні, їх не вдалося зламати.

"Ми спілкувались з лікарями в реабілітаційному центрі, де й перебували хлопці на час нашої зустрічі. З їх слів, більшість тих, хто пройшов полон, "накриває" з часом. Перші ж тижні на рідній землі - це стан ейфорії від усвідомлення, що вони вижили. На такий випадок, окрім дійсно фахових реабілітологів з неймовірно людяним ставленням до хлопців, з ними працюють ще й професійні психологи", - зазначили Ліберови.

Вони додали, що ці фото є підтвердженням найбільшого у Європі геноциду з часів Другої світової.

Додамо, що за час повномасштабного вторгнення в Україну повернули понад 2200 українських військових, втім в РФ досі ще перебувають наші захисники. Дані про їх кількість різняться.