"Не міняли з 2021 року". В Раді відповіли, чи будуть зростати тарифи на світло та інші послуги

"Таких планів нема. Хоча я поки не знаю, що може бути з тарифом на воду і розподіл газу. По воді останній раз тарифи міняли перед війною. Те саме з розподілом газу", - сказав він.

Герус зазначив, що в Україні не однаково підходять до тарифів. "Деякі тарифи зростали навіть минулого року, а деякі залишаються незмінними з 2021 року", - сказав він.

Нещодавно прем’єр Денис Шмигаль сказав, що мова про підвищення тарифів до завершення опалювального сезону не стоїть. Водночас цей сезон закінчується через пару місяців.

У відповідь на питання, чи можуть бути зміни тарифів після опалювального сезону, Герус сказав: "Я не чув про такі плани чи про обговорення такого варіанту".

Частковий мораторій

В Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води.

Уряд вже двічі суттєво підвищив тарифи на електроенергію - 1 червня 2023 року та з 1 червня 2024 року. НКРЕКП в грудні 2022 року також ухвалила рішення про підвищення тарифів на холодну воду, однак після втручання президента Володимира Зеленського нові тарифи скасували.

За даними Держстату, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні в січні 2025 року порівняно із січнем минулого року зросли на 19,1%. Найбільше подорожчала електроенергія - на 63,6%. Водночас не змінилися тарифи на природний газ, гарячу воду та опалення.