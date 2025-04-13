"Не люблю говорити": Трамп прокоментував переговори США з Іраном

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я думаю, що вони (переговори. - ред.) йдуть нормально. Ніщо не має значення, доки ви не зробите це. Тому я не люблю про це говорити. Однак усе йде добре. Ситуація з Іраном розвивається досить добре, я гадаю", - заявив глава держави на борту літака Air Force One.

Джерела, які беруть участь у переговорах, повідомили CNN, що адміністрація Трампа прагне діяти швидко.

Наступний раунд переговорів запланований на 19 квітня.