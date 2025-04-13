"Не люблю говорити": Трамп прокоментував переговори США з Іраном
Президент США Дональд Трамп відмовився чітко висловити свою думку про переговори стосовно нової ядерної угоди з Іраном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Я думаю, що вони (переговори. - ред.) йдуть нормально. Ніщо не має значення, доки ви не зробите це. Тому я не люблю про це говорити. Однак усе йде добре. Ситуація з Іраном розвивається досить добре, я гадаю", - заявив глава держави на борту літака Air Force One.
Джерела, які беруть участь у переговорах, повідомили CNN, що адміністрація Трампа прагне діяти швидко.
Наступний раунд переговорів запланований на 19 квітня.
Ядерна угода між США та Іраном
Після вступу на посаду президента, Дональд Трамп вирішив укласти нову ядерну угоду з Іраном і звернувся з відповідною пропозицією до верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
У разі відмови домовлятися, глава Білого дому пригрозив масованими обстрілами Ірану, зокрема ядерних об'єктів. Тегеран попередив, що будь-який напад на країну втягне США в ширший близькосхідний конфлікт.
В суботу спеціальний посланець президента США Стів Віткофф провів перший раунд непрямих переговорів з іранською стороною в Маскаті, Оман.
Білий дім оцінив переговори у позитивному ключі.
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