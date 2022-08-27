"Не хотят в Украину": Военный контингент РФ в Казахстане отказывается возвращаться на родину, - ГУР

В ГУР рассказали, что формальная причина отказа - отсутствие специального воздушного транспорта, который в полном составе задействованного в войне с Украиной.

тысячи военнослужащих с полным вооружением и техникой, которые дислоцируются вблизи критических объектов инфраструктуры – аэродромы, военные полигоны, нефтебазы, космодром Байконур и т.д.

Также, по данным ГУР, Россия практически полностью вывела свои военные контингенты с вооружением и техникой с территории Таджикистана и Армении для участия в войне против Украины.