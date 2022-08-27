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"Не хотят в Украину": Военный контингент РФ в Казахстане отказывается возвращаться на родину, - ГУР

Фото: войска России в Казахстане не хотят ехать на войну в Украину (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Военный контингент России, размещенный в Казахстане, отказывается возвращаться к местам постоянной дислокации. Военные не хотят воевать в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

В ГУР рассказали, что формальная причина отказа - отсутствие специального воздушного транспорта, который в полном составе задействованного в войне с Украиной.

тысячи военнослужащих с полным вооружением и техникой, которые дислоцируются вблизи критических объектов инфраструктуры – аэродромы, военные полигоны, нефтебазы, космодром Байконур и т.д.

Также, по данным ГУР, Россия практически полностью вывела свои военные контингенты с вооружением и техникой с территории Таджикистана и Армении для участия в войне против Украины.

Напомним, в Мариуполе зафиксировали движение вражеских систем и средств противовоздушной обороны. Вероятно, их стягивают на Донецкое направление.

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