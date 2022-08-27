"Не хочуть в Україну": військовий контингент РФ у Казахстані відмовляється повертатися на батьківщину, - ГУР

У ГУР розповіли, що формальна причина відмови - відсутність спеціального повітряного транспорту, який у повному складі задіяний у війні з Україною.

тисячі військовослужбовців з повним озброєнням і технікою, які дислокуються поблизу критичних об'єктів інфраструктури-аеродроми, військові полігони, нафтобази, космодром Байконур і т. д.

Також, за даними ГУР, Росія практично повністю вивела свої військові контингенти з озброєнням і технікою з території Таджикистану і Вірменії для участі у війні проти України.