Россия стягивает к линии фронта на Донбассе системы ПВО: что известно
В Мариуполе зафиксировали движение вражеских систем и средств противовоздушной обороны. Вероятно, их стягивают на Донецкое направление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.
По его данным, вчера утром на проспекте Металлургов и Никопольском в Мариуполе заметили движение российской военной техники. Тягачи были нагружены пусковыми установками С-300 с пометками "V".
Андрющенко отметил, что средства ПВО не разместили в городе, а перебросили ближе к линии фронта. Вероятно, технику отправили в Донецком направлении.
Напомним, жители Мариуполя начали получать сообщения от оккупантов с призывами к мобилизации.
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